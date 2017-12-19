Ayla Çelik ile sevgilisi Barbaros Utku, Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, “Gelinlik mi baktınız?” sorusu üzerine “Gelinlik bakmaya sevgilimle gitmem” yanıtını verdi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Ayla Çelik: Gelinlik bakmaya sevgilimle gitmem
Sevgilisi Barbaros Utku ile Nişantaşı’nda görüntülenen Ayla Çelik, “Gelinlik mi baktınız?” soruna “Gelinlik bakmaya sevgilimle gitmem” cevabını verdi.Magazin - 20.12.2017 04:00
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