Aydan Şener'den Gülben Ergen açıklaması!

Aydan Şener, Gülben Ergen ile birlikte olan eski aşkı Burak Törer’e mutluluklar diledi, “Birbirlerine çok yakışıyorlar” dedi.

Magazin - 26.04.2018 03:45
Aydan Şener'den Gülben Ergen açıklaması!
Gülben Ergen yapımcı sevgilisi Burak Törer ile aşk karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Beğeni rekoru kıran bu pozlar akıllara Burak Törer’in 2004-2007 arasında aşk yaşadığı oyuncu Aydan Şener’i getirdi. Şener, yakın arkadaşı Gülben Ergen’e kırgın olduğu iddialarına şu yanıtı verdi:

Gülben Ergen: Kimseye verilmeyecek hesabım yok!

Gülben Ergen: Kimseye verilmeyecek hesabım yok!



“Gülben sevdiğim bir arkadaşım. Burak’la da ilişkimin üzerinden çok zaman geçti. Bizimkisi yaşandı, bitti. Çok da isteyerek ayrıldım. İkisinin mutlu olmasını isterim.” Şener, “Birlikte fotoğraflarını görünce ne hissetiniz?” sorusunu da “Hiçbir şey! İnanın ortada beni üzecek bir durum yok. Hatta çok yakıştıklarını bile söyleyebilirim. Mutlulukları gözlerinden akıyor” diye yanıtladı.

Aşkın fotoğrafını paylaştı!

Aşkın fotoğrafını paylaştı!
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