Ayaklarda gökkuşağı modası!

Kadın-Moda - 02 Ağustos 2017 18:42

Ayaklar günden güne renkleniyor!Son dönemin vazgeçilmez trendi kesinlikle spor ayakkabılar. Kadınların rahatlığı tercih ettiği bir dönemde, şıklıklarında da ödün vermediğini görüyoruz. Trendler bize ayakların hem rahat hem şık olabileceğini çoktan kanıtladılar.Şimdi ise yepyeni bir trend karşımızda! Ünlü moda markası Gucci’nin 2017 Resort Koleksiyon’unda karşımıza çıkan gökkuşağı desenli platform spor ayakkabılar gün geçtikçe daha da beğeniliyor.Geçtiğimiz haftalarda Yunan Prensesi Olympia’nın da tercih etmesi ile birlikte birden bire tüm gözleri üzerine çeken bu ayakkabılar yeni bir trendin alarmı!