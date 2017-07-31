Sevilen ayakkabı markası Tod’s açtığı yeni mağazası ile moda dünyasına yeni bir soluk geliyor. Sanat ve modayı birleştiren markalara bir yenisi daha eklendi… Geçtiğimiz aylarda Louis Vuitton, çanta tasarımlarında ressamların tuvallerini andıran bir koleksiyon piyasaya çıkarmıştı. Bu moda dünyasında yeni bir akımın da başlangıcı olmuştu. Şimdi ise bu akıma dünyaca ünlü ayakkabı markası Tod’s da katıldı. Markanın New York mağazasının bir bölümünde yeni açılan pop-up bölümünde müşterilere kendi sanatlarını yorumluyor.
Loafer ayakkabılar konusunda bir dünya markası olan Tod’s, Ekim ayına kadar açık olacak pop-up mağazası ile tüm gözleri üzerine çoktan çekti!
Ayakkabınızı kendiniz tasarlayın!
Dünyaca ünlü ayakkabı markası Tod’s yeni açtığı mağazası ile ayakkabınızı size tasarlattırıyor. İşte detaylar…Kadın-Moda - 31 Temmuz 2017 22:14
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