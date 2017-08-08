Ay Lav Yu Tuu’nun fragmanı yayınlandı!

Gelecek ay izleyiciyle buluşacak olan Ay Lav Yu Tuu’nun fragmanı yayınlandı.

Sinema - 08 Ağustos 2017 22:19

2010’da gösterime giren ilk filmden 7 yıl sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımda yönetmenlik, senaristlik ve başrol oyunculuğunu Sermiyan Midyat’a Nikki Leigh, Gizem Karaca, Ayça Damgacı, Bora Akkaş, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuna Orhan, Steve Guttenberg ve Kevork Malikyan eşlik edecek.



Ay Lav Yu Tuu, 22 Eylül’de sinemalarda!

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