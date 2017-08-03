Avrupa Ligi'nde günün sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda bugün oynanan maçlar tamamlandı.

Futbol - 04 Ağustos 2017 00:04
Avrupa Ligi'nde günün sonuçları...
Sonuçlar şu şekilde:

Dinamo Minsk (0) 1-1 (2) AEK Larnaca

Shkendija 79 (1) 3-0 (2) Trakai

Odds BK (1) 0-0 (2) Dinamo Zagreb

Apollon Limassol (1) 2-0 (2) Aberdeen

Oleksandria (0) 1-0 (0) Astra Giurgiu

Qabala (0) 1-2 (1) Panathinaikos

Sparta Prag (0) 0-1 (2) Crvena Zvezda

Videoton (1) 1-0 (2) Bordeaux

Zenit St. Petersburg (2) 0-1 (0) Bnei Yehuda

Fola Esch (0) 1-2 (1) Östersunds FK

Lyngby (1) 1-3 (2) Krasnodar

Maritimo (0) 2-0 (0) Botev Plovdiv

PAOK (1) 2-0 (1) Olimpik Donetsk

Skenderbeu (1) 2-1 (2) Mlada Boleslav

Lech Poznan (0) 2-2 (0) Utrecht

Altach (1) 3-1 (1) Gent

Hajduk Split (0) 2-0 (0) Brondby

Midtjylland (2) 2-1 (3) Arka Gdynia

Athletic Bilbao (1) 3-0 (1) Dinamo Bucarest

Milan (1) 2-0 (0) CS U Craiova

Oostende (2) 0-0 (4) Marsilya

Osijek (1) 1-0 (0) PSV Eindhoven

Ruzomberok (0) 0-1 (1) Everton

Panionios (0) 0-1 (1) Maccabi Tel Aviv

Domzale (0) 2-0 (1) Freiburg

Sporting Braga (1) - (1) AIK (Oynanıyor)


DHA
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