Avlu'nun sürprizleri bitmiyor!

Star Tv ekranlarının kısa sürede çok sevilen dizisi Avlu'da beklenmedik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TV Dünyası - 20.04.2018 11:15
Avlu'nun sürprizleri bitmiyor!
Heyecanlı senaryosuyla izleyenlerin beğenisini kazanan Avlu isimli dizi bu haftaya da damgasını vurdu. Müzikleriyle de ayrı sevilen dizi de bu hafta rock müziğe yer verildi.

Deniz’in kocası Hakan, gittiği bir barda Bulutsuzluk Özlemi grubunun solisti Nejat Yavaşoğulları ile karşılaştı. İzleyenleri gülümseten bu sahneden sonra Hakan, ısrarlı konuşma sonrasında sahneye çıkmayı kabul etti.


Grupla önceden tanıştığı anlaşılan Hakan’ın, Nejat Yavaşoğulları ile sahneye çıkması gecenin sürprizi oldu. Rock müziğinin sevilen gruplarından Bulutsuzluk Özlemi’nin Hasret isimli şarkısı eşliğinde diziden kareler ekrana geldi.

İŞTE O SAHNE:

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