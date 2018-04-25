Avlu herkesi şaşırtacak!

Kudret’in Deniz’i kızıyla tehdit etmeye başlamasından sonra Deniz’in sabrı iyice tükeniyor. Artık Kudret’e karşı çok daha dik durmaya çalışan Deniz, yemekhanede herkesi şaşkına bırakan cesurca bir hareket yapar.
Odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem kızı için endişelenir hem de Kudret’e olan öfkesinden deliye döner. Bu sırada beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğurmakta, içerdeki dengeler hızla değişmektedir.
Her hafta yeni bölümüyle haftaya damgasını vuran Avlu dizisinde bu hafta heyecan dolu dakikalar yaşanacak.
İşte Avlu dizisinin 5. Bölüm Ön İzlemesi: