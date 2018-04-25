Avlu herkesi şaşırtacak!

Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşan Avlu dizisi yeni bölümünün ön izlemesiyle ekran başındakileri heyecalandırdı.

TV Dünyası - 25.04.2018 11:57
Avlu herkesi şaşırtacak!
Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin yer aldığı dizinin 5. bölümünden bir ön izleme yayınlandı.
Kudret’in Deniz’i kızıyla tehdit etmeye başlamasından sonra Deniz’in sabrı iyice tükeniyor. Artık Kudret’e karşı çok daha dik durmaya çalışan Deniz, yemekhanede herkesi şaşkına bırakan cesurca bir hareket yapar.


Odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem kızı için endişelenir hem de Kudret’e olan öfkesinden deliye döner. Bu sırada beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğurmakta, içerdeki dengeler hızla değişmektedir.

Her hafta yeni bölümüyle haftaya damgasını vuran Avlu dizisinde bu hafta heyecan dolu dakikalar yaşanacak.

İşte Avlu dizisinin 5. Bölüm Ön İzlemesi:

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