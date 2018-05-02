Atv'nin yeni dizisinden ilk görüntüler!

Magazin - 02.05.2018 11:15

Senaryosunu Nuray Uslu, Şeyda Delibaşı, Aylin Eren ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan İnan’ın gerçekleştirdiği "Kocaman Ailem"in kadrosunda ayrıca; Buse Arslan Akdeniz, Zeynep Gülmez, Berkay Tulumbacı, Özlem Türkad, Necmi Yapıcı, Cihan Kurtaran, Zuhal Yalçın, Gülçin Hatıhan, Erman Okay ve Çiğdem Aygün yer alıyor.Kocaman Ailem’in konusu ise kısaca şöyle, pastırma ve sucuk fabrikası sahibi Hulusi (Levent Ülgen), geçirdiği kaza sonucu ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseder ve bunların başına neden geldiğine dair bir vicdan muhasebesine girişir. Geçmişte kalplerini kırdığından ahlarını aldığını düşündüğü üç kadını bulması için oğlu gibi sevdiği Demir’i (Aksel Bonfil) görevlendirir. Hulusi’nin sadece helalleşmek için yeniden bir araya geldiği üç kadından üç çocuğu olduğunu öğrenmesiyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.İzleyici ile buluşmaya gün sayan dizinin ilk görüntüleri ortaya çıktı.