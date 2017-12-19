Atiba'nın bebeği oldu!

Spor - 19.12.2017 16:49

Tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson'ın eşi Sara Hutchinson doğum yaptı. Çiftin bebeklerine Ayo Siyah isminin verildiği bildirildi. Tecrübeli futbolcu Atiba ve Sara Hutchinson çiftinin Noah ve Nava adında iki erkek çocuğu var.