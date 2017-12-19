Atiba'nın bebeği oldu!

Beşiktaş instagram hesabında tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson'ın bebeğinin olduğu duyuruldu.

Spor - 19.12.2017 16:49
Atiba'nın bebeği oldu!
Tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson'ın eşi Sara Hutchinson doğum yaptı. Çiftin bebeklerine Ayo Siyah isminin verildiği bildirildi. Tecrübeli futbolcu Atiba ve Sara Hutchinson çiftinin Noah ve Nava adında iki erkek çocuğu var.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Atiba, Beşiktaş

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SPOR HABERLERİ

  • Başakşehir, zirveyi sevdi!
  • Volkan Demirel, Süper Lig’de bir ilki başardı!
  • Beşiktaş'a Sivas'ta büyük şok!
  • El Clasico'da zafer Barcelona'nın
  • Domogoj Vida, Beşiktaş'ta!
  • Anadolu Efes, evinde mağlup oldu!
  • Akdeniz derbisini Antalyaspor kazandı!
  • Ve Terim imzayı attı!
  • Volkan Babacan nişanlandı!
  • G.Saray Fatih Terim'i KAP'a açıkladı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...