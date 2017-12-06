Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar!
Atatürk Havalimanı polisinin, şüphe üzerine durdurmak istediği iki kişiden birisi kaçmaya çalışırken otoparkın ikinci katından düştü. Yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Diğer kişi ise kovalamaca sonucu yakalandı.Yaşam - 06.12.2017 18:09
Olay saat 17.15 sıralarında yaşandı. Otoparkta şüphe üzerine durdurulmak istenen İranlı 2 kişi kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri otoparkın ikinci katında düşerek yaralandı. Diğer şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Yaralı şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Havalimanındaki hareketlilik sırasında polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Otopark giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (Kaynak: DHA)
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