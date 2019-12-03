Atakule'de müthiş Ankara manzarasıyla şık davet!

29 Ekim 2018'de kapılarını açan, Ankara'nın simgesi Atakule, özel bir davete ev sahipliği yaptı. Davete, Tarman ailesinin, İstanbul ve Ankara’nın önde gelen iş, bürokrasi ve cemiyet hayatından dostları katıldı.Tarman Grup İcra Kurulu başkanı Murat Tarman ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tarman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davet, Ankara Hilton’da gerçekleşen Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının anlatıldığı 'Kemal' isimli müzikalle başladı. Müzikal, Pınar Ayhan ve ekibi tarafından sergilendi. Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuar ve müzikaldeki hikayeler duygusal anlar yaşattı.Murat Tarman, gösterim sonrası “Tarman Grup olarak günümüzde hikayesi olan yani hayata anlam katan kurumların, markaların başarılı olacağına inanıyoruz. Bizim de hikayemiz temelleri bizzat Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan İpekiş Mensucat ile başladı bugün ise “İsmimizdesin” diyerek Atakule ile devam etmektedir. Tanıtım videomuzda da ifade ettiğimiz gibi “Anlamak istiyorsan bu şehri neden sevdiğini Ankara’ya bir de Atakule'den bak” dedi.Gösterimin ardından Atakule’ye geçen konuklar Mazhar Alanson şarkıları ve David Şaboy performansıyla unutulmaz bir gece geçirdiler.