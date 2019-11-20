Ata Demirer: "Haber değerim yok!"

Ata Demirer, geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'ndeydi. Ünlü komedyen sokak satıcılarının ısrarlarına sinirlendi. Bu sırada basın muhabirlerini fark eden Demirer, “Arkadaşlar benim haber değerim mi var ki?” dedi.Ünlü komedyen, “Böyle ayaküstü sohbet olmuyor. Bir gün tiyatroya gelin orada konuşalım” diyerek basın mensuplarının sorularını geçiştirdi.Ata Demirer, geçtiğimiz haftalarda Cihangir'de bir kafede görüntülenmişti. Ünlü komedyenin yan masasında Ferhan Şensoy ve kardeşi Derya Şensoy otuyordu. Masadan masaya konuşarak objektifler tarafından görüntülenmeyi engellemeye çalıştılar. Habercilerin gittiğini düşününce aynı masaya geçip, yaklaşık 7 saat boyunca muhabbet ettiler.