Asuman Krause'nin güzellik sırrı!
Asuman Krause elbiseyle duş aldı!
Uzun süredir ekranlardan uzak olan sunucu Asuman Krause, Bodrum Türkbükü’nde görüntülendi. Şov yapmak isterken de kendini ıslattı. Baktı olacak gibi değil, kıyafetiyle duş aldı.Magazin - 04.07.2018 12:32
Bir süredir gözlerden uzak olan Asuma Krause, annesi Gülseren Kocabıyık'ı Bodrum'da ziyarete gitti. Asuma Krause, elini horumu alıp bahçeyi ıslattı. Krause, şov yapmak isterken de kendini ıslattı. Ünlü sunucu, baktı olacak gibi değil, kıyafetiyle duş aldı. Asuman Krause'nin salaş hali dikkat çekti.
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