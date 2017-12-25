Aslışah Alkoçlar Travis Fimmel ile aşk mı yaşıyor?

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, Bali tatilini Viking dizisinin eski başrol oyuncusu Travis Fimmel için uzattığı iddia edildi.

Magazin - 25.12.2017 09:29
Aslışah Alkoçlar Travis Fimmel ile aşk mı yaşıyor?
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, tatil için Bali'ye gitmişti. Vikings dizisinde Kral Ragnar rolüyle ünü dünyayı aşan yakışıklı aktör Travis Fimmel ile tanıştığı iddia ediliyor.


İddialar arasında Aslışah Alkoçlar ve Travis Fimmel birbirlerini yakından tanımak için Bali tatilini uzattıkları yönünde. Aslışah Alkoçlar magazin dünyasında bir çok isim ile anıldı. Geçen yaz ayında Kerem Tunçeri ile aşk yaşamıştı. Daha sonra Kasım Garipoğlu ile çıkmaya başladı. Aslışah Alkoçlar Hakan Sabancı'yla da ilişki yaşamıştı.

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