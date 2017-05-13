Aslışah Alkoçlar: Saklanmam benim acemiliğim

Önceki gün Kerem Tunçeri ile görüntülenen Aslışah Alkoçlar, ilişkileri hakkında ilk kez konuştu. Alkoçlar, "İlişkimiz çok yeni" dedi.

Magazin - 13 Mayıs 2017 09:30
Aslışah Alkoçlar: Saklanmam benim acemiliğim
Birkaç gün önce Beyoğlu’nda Kerem Tunçeri’yle görüntülenen Aslışah Alkoçlar ilk kez konuştu.

Panik yaptığını söyleyen Aslışah Alkoçlar, “Fotoğraf çekilirken saklanmam benim acemiliğim. O an ne yapacağımı bilemedim. İlişkimiz çok yeni. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ailemin de haberi vardı, ilişkimize olumlu bakıyorlar” dedi.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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