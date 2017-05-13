Birkaç gün önce Beyoğlu’nda Kerem Tunçeri’yle görüntülenen Aslışah Alkoçlar ilk kez konuştu.
Panik yaptığını söyleyen Aslışah Alkoçlar, “Fotoğraf çekilirken saklanmam benim acemiliğim. O an ne yapacağımı bilemedim. İlişkimiz çok yeni. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ailemin de haberi vardı, ilişkimize olumlu bakıyorlar” dedi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Aslışah Alkoçlar: Saklanmam benim acemiliğim
Önceki gün Kerem Tunçeri ile görüntülenen Aslışah Alkoçlar, ilişkileri hakkında ilk kez konuştu. Alkoçlar, "İlişkimiz çok yeni" dedi.Magazin - 13 Mayıs 2017 09:30
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kerem Tunçeri, Aslışah Alkoçlar
MAGAZİN HABERLERİ
- Aslı Enver'e yeni sezon zammı!
- Deniz yasağı sona erdi!
- Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan'ı üçe katladı
- Bizimkiler dizisinin küçük Ali’si bakın şimdi ne yapıyor?
- Aleyna Tilki kitabını yayımlamaktan vazgeçti!
- Hande Soral, 'İsimsizler' dizisi kadrosuna katıldı!
- Seda Sayan mayo ile sahnede!
- İrem Derici'yi Demet Akalın zannettiler!
- Gülben Ergen’in Roman geccesi!
- Tarkan, bir milyon doları reddetti!