Aslıhan Doğan Turan Arda'nın giyimine karışmıyor...

Aslıhan Doğan Turan, Kansersiz Yaşam Derneği’nin Four Seasons Bosphorus’ta düzenlediği ‘Alışveriş Şenliği’ndeydi. Turan, annesinin açtığı standda satış yapı.Aslıhan, moda sektörüne adım attığını “Ben de kıyafet tasarladım, koleksiyon hazırladım. İki hafta sonra herkesin üzerinde göreceğiz” diyerek ifade etti. Aslıhan Doğan Turan'ın iddialı sözleri merak uyandırdı.Aslıhan Doğan Turan, “Eşiniz Arda Turan’ı da siz mi giydiriyorsunuz?” sorusunu “Hayır, onun kıyafetlerine hiç karışmıyorum. Çünkü zaten zevkli giyiniyor” diyerek cevapladı.