Aslı Enver'den müzikli video!

Murat Boz ile 2.5 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra sosyal medyada sessizliğe bürünen Aslı Enver'den önceki akşam ilk hamle gelmişti. Enver, 2.5 yıllık sevgilisi Boz ile paylaşmış olduğu tüm fotoğrafları Instagram'da silmiş ve popçuyu Instagram'dan takipten çıkarmıştı.

Magazin - 25.04.2018 10:13
Aslı Enver'den müzikli video!
Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan Aslı Enver'den henüz bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medyada aktif olmaya başlayan Enver, geçtiğimiz günlerde annesiyle ayrılık sonrası ilk paylaşımını yapmıştı.

Aslı Enver'den de ilk paylaşım geldi!

Aslı Enver'den de ilk paylaşım geldi!



İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Aslı Enver, dün akşam 2.5 yıllık sevgilisini Instagram'dan çıkarttıktan sonra bugün Instagram hesabından "günaydın" notuyla müzikli video paylaştı.

İşte Aslı Enver'in o paylaşımı:

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Aslı Enver, Murat Boz

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Google, Aysel Gürel'i unutmadı! Google, Aysel Gürel'i unutmadı!
Murat Evgin ve Elif Evgin boşandı! Murat Evgin ve Elif Evgin boşandı!
Beşiktaş'ta Vagner Love şoku! Beşiktaş'ta Vagner Love şoku!
Balenciaga – Crocs işbirliği stokları tüketti! Balenciaga – Crocs işbirliği stokları ...
Murat Dalkılıç'ın bir kadında aradığı özellik ne? Murat Dalkılıç'ın bir kadında aradığı ...
Yeni projedeki rolleri belli oldu! Yeni projedeki rolleri belli oldu!
Beşiktaş'a Konya'da büyük şok! Beşiktaş'a Konya'da büyük şok!
Gonca Vuslateri'den itiraf! Gonca Vuslateri'den itiraf!
Brezilya'dan film teklifi aldı mı? Brezilya'dan film teklifi aldı mı?

MAGAZİN HABERLERİ

  • Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • maNga'dan yeni single!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
  • Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
  • Çukur turizmi!
  • Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Murat Boz da takibi bıraktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!