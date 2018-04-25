Aslı Enver'den müzikli video!
Murat Boz ile 2.5 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra sosyal medyada sessizliğe bürünen Aslı Enver'den önceki akşam ilk hamle gelmişti. Enver, 2.5 yıllık sevgilisi Boz ile paylaşmış olduğu tüm fotoğrafları Instagram'da silmiş ve popçuyu Instagram'dan takipten çıkarmıştı.
Magazin - 25.04.2018 10:13
Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan Aslı Enver'den henüz bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medyada aktif olmaya başlayan Enver, geçtiğimiz günlerde annesiyle ayrılık sonrası ilk paylaşımını yapmıştı.
Aslı Enver'den de ilk paylaşım geldi!
İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Aslı Enver, dün akşam 2.5 yıllık sevgilisini Instagram'dan çıkarttıktan sonra bugün Instagram hesabından "günaydın" notuyla müzikli video paylaştı.İşte Aslı Enver'in o paylaşımı:
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