Aslı Enver'den müzikli video!

Magazin - 25.04.2018 10:13

Aslı Enver'den de ilk paylaşım geldi!

Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan Aslı Enver'den henüz bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medyada aktif olmaya başlayan Enver, geçtiğimiz günlerde annesiyle ayrılık sonrası ilk paylaşımını yapmıştı.İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Aslı Enver, dün akşam 2.5 yıllık sevgilisini Instagram'dan çıkarttıktan sonra bugün Instagram hesabından "günaydın" notuyla müzikli video paylaştı.