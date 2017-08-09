Aslı Enver'den iddialara fotoğraflı yanıt!

Abisinin yanına Meksika'ya giden Aslı Enver, film çekimleri için Türkiye turuna çıkan Murat Boz uzun zamandır bir araya gelmedi. Bunun üzerine çiftin ilişkilerinde ikinci bir kriz çıktığı iddia edildi.

Magazin - 09 Ağustos 2017 15:15
Aslı Enver'den iddialara fotoğraflı yanıt!
Yaz başında barışan çiftin uzun zamandır bir arada görülmemesi dikkat çekmişti. Ayrı düşen çiftin ilişkisi hakkında söylentiler çıktı. Bunun üzerine ortaya atılan iddiaların ardından, Aslı Enver'den fotoğraflı yanıt geldi. Kapadokya'da çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Enver, sevgilisini film setinde ziyaret ettiğini duyurdu.


Böylece devam ediyoruz, mutluyuz mesajı veren Enver, dedikoduların önünü kesti.

KAYNAK: hurriyet.com.tr
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