Aslı Enver tatile hız kesmeden devam ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Aslı Enver, dizi sezon finali yapar yapmaz tatile çıktı. Enver, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor.

Magazin - 01.07.2018 17:07
Aslı Enver tatile hız kesmeden devam ediyor!
'İstanbullu Gelin' dizisinin 'Süreyya'sı Aslı Enver, tatiline ara vermeden devam ediyor. Enver, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu Amsterdam'da almıştı. Ardından İtalya ve Londra'da da tatil yapan güzel oyuncu, 24 Haziran'daki seçimler için İstanbul'a dönmüştü. Aslı Enver, kısa bir aradan sonra tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Oyuncunun yeni durağı ise Bozcaada oldu. Enver, Bozcaada'da Ata Demirer'i de ziyaret etti. Aslı Enver, tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.


Aslı Enver tatilin tadını çıkarıyor!

Aslı Enver tatilin tadını çıkarıyor!



Aslı Enver, Boz cephesini sildi!

Aslı Enver, Boz cephesini sildi!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Cihangir'de el ele ev baktılar! Cihangir'de el ele ev baktılar!
Elçin Sangu, 'Defne'yi gömdü! Elçin Sangu, 'Defne'yi gömdü!
Enis Arıkan sette kaza geçirdi! Enis Arıkan sette kaza geçirdi!
Ebru Gündeş, 2 hafta önce Reza Zarrab’la görüştü! Ebru Gündeş, 2 hafta önce Reza Zarrab’la ...
Eliz Sakuçoğlu'nun Murat Boz isyanı! Eliz Sakuçoğlu'nun Murat Boz isyanı!
Makyajsız güzel Sinem Kobal! Makyajsız güzel Sinem Kobal!
21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başlıyor! 21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri ...
Cem'in Defne'ye cevabı şaşırttı! Cem'in Defne'ye cevabı şaşırttı!
Cem Yılmaz’ın şikayetine takipsizlik kararı Cem Yılmaz’ın şikayetine takipsizlik kararı
Ekranlara böyle veda edecek! Ekranlara böyle veda edecek!
Reytinglerin galibi hangisi oldu? Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"Bu artık bir cinayet soruşturması" "Bu artık bir cinayet soruşturması"

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!