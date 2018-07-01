Aslı Enver tatile hız kesmeden devam ediyor!

Magazin - 01.07.2018 17:07

Aslı Enver tatilin tadını çıkarıyor!

Aslı Enver, Boz cephesini sildi!

'İstanbullu Gelin' dizisinin 'Süreyya'sı Aslı Enver, tatiline ara vermeden devam ediyor. Enver, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu Amsterdam'da almıştı. Ardından İtalya ve Londra'da da tatil yapan güzel oyuncu, 24 Haziran'daki seçimler için İstanbul'a dönmüştü. Aslı Enver, kısa bir aradan sonra tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Oyuncunun yeni durağı ise Bozcaada oldu. Enver, Bozcaada'da Ata Demirer'i de ziyaret etti. Aslı Enver, tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.