Aslı Enver, Özcan Deniz iddialarına ateş püskürdü: "Ne münasebet!"

Bugün 2. Sayfa programında Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın evliliğinin bitişiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Deniz, Enver'e büyük bir hayranlık duyuyordu. Sürekli Enver'in giydiği kıyafetleri, yaptığı saç stillerini eşinin yapmasını isteyen Deniz, Feyza Aktan'ın sabrını taşırıyordu. Evlilik terapistine de giden çift sorunları aşamayınca çiftin yollarını ayırdığı belirtildi.Aslı Enver çıkan bu iddialar karşısında ateş püskürdü. Oyuncu sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada "Sabahtan beri izlediğim haberlere çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz’in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı ve olmayacak. Yazık… Çok ayıp… Ne münasebet!!!" sözlerini kullandı.