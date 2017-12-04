Aslı Enver ve Murat Boz, pazar günü Bebek’te objektife yansıdı. Boz, yeni ev satın aldığı ve birlikte oraya taşındıkları iddiasıyla ilgili soru üzerine “Ev falan almadım” dedi. Enver de “Kiradayız hâlâ” diyerek onu onayladı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Aslı Enver: Hâlâ kiradayız
Önceki gün sevgilisi Aslı Enver ile Bebek’te görüntülenen ve Murat Boz, yeni ev satın aldığı ve birlikte oraya taşındıkları iddiasıyla ilgili soru üzerine “Ev falan almadım” dedi.Magazin - 05.12.2017 06:00
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