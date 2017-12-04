Aslı Enver: Hâlâ kiradayız

Magazin - 05.12.2017 06:00

Aslı Enver ve Murat Boz, pazar günü Bebek’te objektife yansıdı. Boz, yeni ev satın aldığı ve birlikte oraya taşındıkları iddiasıyla ilgili soru üzerine “Ev falan almadım” dedi. Enver de “Kiradayız hâlâ” diyerek onu onayladı.Kaynak: hurriyet.com.tr