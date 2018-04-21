Aslı Enver fotoğrafları neden silmiyor?

Magazin - 21.04.2018 17:55

Geçtiğimiz günlerde Murat Boz'un Aslı Enver ile ilişkisini bitirdiğine dair bir iddia ortaya atılmıştı. Murat Boz, Miami'ye gitmiş, Aslı Enver ise Murat Boz ile birlikte oturduğu evi terk etmişti. İkiliden herhangi bir açıklama gelmezken herkes dün akşam bir alışveriş merkezinde konser veren Murat Boz, ilişkilerinin bittiğini doğrulamıştı.Bu doğrulamanın ardından gözler Aslı Enver'e çevrildi. Sosyal medyası incelenen başarılı ve güzel oyuncu Aslı Enver, Instagram hesabındaki fotoğrafları silmemesiyle dikkat çekti.Aslı Enver'in sevenleri ve takipçileri bu duruma tepki gösterircesine "Aslı artık fotoğrafları silsen mi?", "Aslı neden fotoğrafları silmiyorsun?" gibi yorumlarda bulundu.İşte o yorumlardan bazıları;