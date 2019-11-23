Aslı Bekiroğlu ve hazirandan beri birlikte olduğu Can Koçkan geçtiğimiz akşam Asmalımescit’teydi. Bekiroğlu, bir mekanda DJ'lik yapan sevgilisini dinledi.
"İYİLEŞMEM UZUN SÜRÜYOR"
Aslı Bekiroğlu, menisküs ameliyatında yaşadığı bir sıkıtıdan dolayı bir süredir koltuk değnekleriyle yürüyor. Güzel oyuncu bu konu ile ilgili “Ameliyatta sinire dokundular. Bu yüzden ayağımda nöropatik acı denilen bir sıkıntı var. Maalesef iyileşmem uzun sürüyor” dedi.
Aslı Bekiroğlu koltuk değneklerinden kurtulamadı!
Menisküs ameliyatı olan Aslı Bekiroğlu koltuk değnekleriyle yürümeye bir süre daha devam edecek.
23.11.2019 15:46 Magazin