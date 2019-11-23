Aslı Bekiroğlu koltuk değneklerinden kurtulamadı!

Aslı Bekiroğlu ve hazirandan beri birlikte olduğu Can Koçkan geçtiğimiz akşam Asmalımescit’teydi. Bekiroğlu, bir mekanda DJ'lik yapan sevgilisini dinledi.Aslı Bekiroğlu, menisküs ameliyatında yaşadığı bir sıkıtıdan dolayı bir süredir koltuk değnekleriyle yürüyor. Güzel oyuncu bu konu ile ilgili “Ameliyatta sinire dokundular. Bu yüzden ayağımda nöropatik acı denilen bir sıkıntı var. Maalesef iyileşmem uzun sürüyor” dedi.