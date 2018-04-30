Aslan, kupaya çok yaklaştı!

Galatasaray ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. Haftasında karşı karşıya geldi. Galatasaray Beşiktaş’ı 2-0 yenerek liderliğini perçinledi.

Spor - 30.04.2018 09:18

Galatasaray evinde konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip ilk golünü 23.dakikada Fernando ile buldu. 70.dakikada Garry Rodrigues durumu 2-0 getirdi. Bu sonuçla puanını 66 yapan sarı kırmızılı takım liderlik koltuğunu bırakmadı. Beşiktaş ise 62 puan la 4. sıraya geriledi.

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