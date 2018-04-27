Aslan ailesinin yeni savaşı!

TV Dünyası - 27.04.2018 11:18

Sevilen dizi Aslan Ailem'de bu hafta, Savaş’ın Murat’ın ağabeyi olduğu ortaya çıkınca ailede yaşanacak olaylar izleyenlere yansıyacak. Aslan kardeşler ailenin bu ferdini içlerine kabul ederken, acaba hangi krizler onları bekleyecek?Dizinin başrollerinde Burcu Özberk, Akın Akınözü, Hakan Salınmış, Benian Dönmez, Ferdi Sancar, Bora Akkaş, Fırat Altunmeşe, Eda Şölenci, Ceren Taşçı, Furkan Kızılay, Levent Özdilek, Mehmet Şeker, Aydan Koptur, Defne Erşen ve Çağkan Çulha'nın yer alıyor.Yapımcılığını ES Film’in gerçekleştirdiği, senaryosunu Ayça Mutlugil’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Başak Soysal’ın üstlendiği Aslan Ailem’de bu hafta neler olacak:Savaş’ın Murat’ın ağabeyi olduğunu öğrenir. Ailedeki herkes Savaş’ı bağrına basmaya hazırlanırken, Gayret ise onunla kıyasıya bir rekabete girecektir. Kim daha iyi bir ağabeydir Murat’a?Burcu, Murat’la evlilik hazırlıkları yaparken Savaş ise onları ayırmak için elinden geleni yapacak, her fırsatta ikilinin birbirine uygun olmadığını ispat etmeye çalışacaktır.Diğer tarafta Umut’un gizemli tavırlarından şüphelenen Pelin, aldatıldığını düşünür ve bir dedektif gibi Umut’un peşine düşer. Sonunda hiç ummadığı bir şeyle karşılaşacaktır.Çiftlikte ise Vedat bir anda huy değiştirip aşırı sinirli bir adam haline gelir. Vedat’ın bu ani değişiminin ardında acaba ne vardır?Savaş’ın neden Tayfun Olgun’un peşinde olduğunu öğrenen Murat ise belki de hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalacaktır.