Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni hitini “Hepimizin hayatında en az bir kez ‘çok seviyorum ama sevmesem daha iyi’ dediği biri olmuştur. Ben gibi bu duyguyu yaşayan herkese , daha iyi hissettirecek .” sözleriyle müjdeleyen Ünsal, aşktan muzdariplere reçeteyi notalarla yazdı.Düzenlemesini Serkan Balkan, mix-mastering’ini Emre Kıral'ın yaptığı ''Daha İyi''nin klibinde yönetmen koltuğuna oturan isimse Onur Sarsıcı oldu.