Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni hitini “Hepimizin hayatında en az bir kez ‘çok seviyorum ama sevmesem daha iyi’ dediği biri olmuştur. Ben gibi bu duyguyu yaşayan herkese , daha iyi hissettirecek .” sözleriyle müjdeleyen Ünsal, aşktan muzdariplere reçeteyi notalarla yazdı.
Düzenlemesini Serkan Balkan, mix-mastering’ini Emre Kıral'ın yaptığı ''Daha İyi''nin klibinde yönetmen koltuğuna oturan isimse Onur Sarsıcı oldu.
Aşktan muzdariplere reçeteyi notalarla yazdı!
Arka arkaya çıkardığı hitlerle zirveden inmeyen genç sanatçı Hande Ünsal, yeni şarkısı “Daha İyi” ile listeleri yeniden alt üst etmeye hazırlanıyor.
26.11.2019 17:33 Kültür-Sanat