Aşkı ele veren detay!

Çağatay Ulusoy'un ekim ayında ilişikisini noktaladığı Duygu Sarışın ile ikinci kez bir araya geldiği ortaya çıktı.

Magazin - 04.05.2018 13:10
Aşkı ele veren detay!
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Duygu Sarışın ile meslektaşı Çağatay Ulusoy ekim ayında ayrılmıştı.

Magazin kulislerinde ünlü çiftin ikinci kez bir araya geldikleri konuşulmuştu. Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy bu konu hakkında sessizliklerini korumuştu.

Akşamlife'da yer alan habere göre; Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy’un hiç çıkarmadığı şapkası ile poz verince ekim ayında biten aşkın kaldığı yerden devam ettiği ortaya çıktı.


Duygu Sarışın'a Çağatay Ulusoy sorulunca...

Duygu Sarışın'a Çağatay Ulusoy sorulunca...
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