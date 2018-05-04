Aşkı ele veren detay!

Magazin - 04.05.2018 13:10

Duygu Sarışın'a Çağatay Ulusoy sorulunca...

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Duygu Sarışın ile meslektaşı Çağatay Ulusoy ekim ayında ayrılmıştı.Magazin kulislerinde ünlü çiftin ikinci kez bir araya geldikleri konuşulmuştu. Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy bu konu hakkında sessizliklerini korumuştu.Akşamlife'da yer alan habere göre; Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy’un hiç çıkarmadığı şapkası ile poz verince ekim ayında biten aşkın kaldığı yerden devam ettiği ortaya çıktı.