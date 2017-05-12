ATV'de yayınlanan "Aşk ve Mavi" dizisine yeni bir oyuncu katıldı.
Başrollerini Burcu Kıratlı ve Emrah'ın paylaştığı ve kadrosunda, Kenan Bal, Işıl Yücesoy ve Cüneyt Mete gibi usta oyuncuların yer aldığı diziye Ayten Uncuoğlu dahil oldu. Ayten Uncuoğlu dizide Refika karakterinin ablası Saadet hala karakterine hayat verecek.
Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Aslan'ın yaptığı, senaryosunu Gül Abuz Semerci ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı "Aşk ve Mavi" her Cuma ATV'de!
Aşk ve Mavi’ye sürpriz oyuncu!
"Aşk ve Mavi"nin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde diziye sürpriz bir oyuncu dahil oldu.Dizi - 13 Mayıs 2017 05:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Aşk ve Mavi, ATV
DİZİ HABERLERİ
- Hande Soral, 'İsimsizler' dizisi kadrosuna katıldı!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (12.08.2017)
- Yasemin Allen'in 10 saat şartı!
- Reyting rekortmeni dizi kanal değiştirdi!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (11.08.2017)
- Arka Sokaklar'ın 12. sezon çekimleri başladı
- 'Kalp Atışı'ndan yeni bir fragman daha!
- "Aşk ve Mavi" yeni sezon için startı verdi!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (10.08.2017)
- Meryem’de yönetmen değişikliği!