Aşk ve Mavi’ye sürpriz oyuncu!

"Aşk ve Mavi"nin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde diziye sürpriz bir oyuncu dahil oldu.

Dizi - 13 Mayıs 2017 05:00
Aşk ve Mavi’ye sürpriz oyuncu!
ATV'de yayınlanan "Aşk ve Mavi" dizisine yeni bir oyuncu katıldı.

Başrollerini Burcu Kıratlı ve Emrah'ın paylaştığı ve kadrosunda, Kenan Bal, Işıl Yücesoy ve Cüneyt Mete gibi usta oyuncuların yer aldığı diziye Ayten Uncuoğlu dahil oldu. Ayten Uncuoğlu dizide Refika karakterinin ablası Saadet hala karakterine hayat verecek.

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Aslan'ın yaptığı, senaryosunu Gül Abuz Semerci ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı "Aşk ve Mavi" her Cuma ATV'de!

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Bağlantılar: Aşk ve Mavi, ATV

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