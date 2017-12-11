'Aşk ve Mavi'ye 4 ödül birden!

TV Dünyası - 11.12.2017 13:08

Bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Turizm Ödülleri sahiplerini buldu. Tür-Yön tarafından düzenlenen ödül töreninde oylamalar 10 üniversitenin öğrencileri tarafından yapıldı. Yılın en iyi otelleri, yılın turizm profesyoneli, turizme katkı sağlayan sinema, dizi ve televizyon dünyasının en iyilerine, 70 farklı kategoride ödül verildi. Yılın en iyi yapım şirketleri arasında yer alan NTC Medya oylama sonucunda 4 ödül birden aldı. Yılın kadın dizi oyuncusu ödülünü Burcu Kıratlı, yılın erkek dizi oyuncusu ödülünü Emrah Erdoğan, yılın en iyi dizi yönetmeni ödülünü Hakan Arslan alırken, yılın en iyi dizi ödülüyse Aşk Ve Mavi’ye verildi.Ödülleri almak için gecceye katılan NTC Medya Yapımcısı Mehmet Yiğit Alp; “Üniversite öğrencileri tarafından bu kadar güzel ödüllere layık görülmek bizleri mutlu etti. Dizimizin çekimleri Kapadokya’da devam ediyor. Dizinin ilk gününden beri dizimiz büyük ilgiyle karşılanıyor. Diziyi çektiğimiz konağa turlar düzenleniyor. Turizme ve ülkemize katkı yaptığımız için çok mutluyuz” dedi.