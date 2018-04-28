'Aşk ve Mavi'de ayrılık!

TV Dünyası - 28.04.2018 13:09

NTC Medya’nın yapımcılığında ATV’de yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinde Refika karakterini canlandıran duayen sanatçı Işıl Yücesoy, dizi​ye yayınlanan son bölümünde veda etti.“63 bölüm yol arkadaşlığı yapıp, yanımda olan, beni ailesinden kabul eden siz değerli seyircilerime, tüm teknik ekibimize, oyuncu arkadaşlarıma, NTC Medya ve ATV ailesine ve menajerim Tümay Özokur’a çok teşekkür ediyorum. Bir başka projede görüşmek üzere” notuyla Instagram hesabında paylaşım yapan Yücesoy’un fotoğrafının altına dakikalar içerisinde sevenlerinden yüzlerce yorum yağdı.