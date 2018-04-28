“63 bölüm yol arkadaşlığı yapıp, yanımda olan, beni ailesinden kabul eden siz değerli seyircilerime, tüm teknik ekibimize, oyuncu arkadaşlarıma, NTC Medya ve ATV ailesine ve menajerim Tümay Özokur’a çok teşekkür ediyorum. Bir başka projede görüşmek üzere” notuyla Instagram hesabında paylaşım yapan Yücesoy’un fotoğrafının altına dakikalar içerisinde sevenlerinden yüzlerce yorum yağdı.
'Aşk ve Mavi'de ayrılık!
Usta sanatçı Işıl Yücesoy ‘Aşk ve Mavi’ dizisine veda etti.TV Dünyası - 28.04.2018 13:09
NTC Medya’nın yapımcılığında ATV’de yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinde Refika karakterini canlandıran duayen sanatçı Işıl Yücesoy, diziye yayınlanan son bölümünde veda etti.
“63 bölüm yol arkadaşlığı yapıp, yanımda olan, beni ailesinden kabul eden siz değerli seyircilerime, tüm teknik ekibimize, oyuncu arkadaşlarıma, NTC Medya ve ATV ailesine ve menajerim Tümay Özokur’a çok teşekkür ediyorum. Bir başka projede görüşmek üzere” notuyla Instagram hesabında paylaşım yapan Yücesoy’un fotoğrafının altına dakikalar içerisinde sevenlerinden yüzlerce yorum yağdı.
“63 bölüm yol arkadaşlığı yapıp, yanımda olan, beni ailesinden kabul eden siz değerli seyircilerime, tüm teknik ekibimize, oyuncu arkadaşlarıma, NTC Medya ve ATV ailesine ve menajerim Tümay Özokur’a çok teşekkür ediyorum. Bir başka projede görüşmek üzere” notuyla Instagram hesabında paylaşım yapan Yücesoy’un fotoğrafının altına dakikalar içerisinde sevenlerinden yüzlerce yorum yağdı.
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Bağlantılar: Aşk ve Mavi, Burcu Kıratlı, Emrah Erdoğan, Işıl Yücesoy
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