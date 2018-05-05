Aşk dolu paylaşım!

Pelin Karahan'ın 2014 yılında evlendiği iş adamı Bedri Güntay, eşine duyduğu aşkı sosyal medyadan dile getirdi.

Magazin - 05.05.2018 18:30
Aşk dolu paylaşım!
Pelin Karahan, iş adamı Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürüyor. Çift, tatil günlerinde birbirlerine ve çocuklarına vakit ayırıyor.

Bedri Güntay, Instagram hesabından sık sık çocuklarının videosunu ve eşiyle aşk dolu karelerini paylaşıyor.

Güntay, eşi Pelin Karahan ile "aşk" notunu düşerek bir fotoğraf paylaştı. Çiftin fotoğrafı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

İşte o fotoğraf:

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