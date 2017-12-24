Aşk acısı ezber bozdu!

Magazin - 25.12.2017 03:45

Oyuncu Tuvana Türkay, 1 yıldır birlikte olduğu Fenerbahçeli Alper Potuk'un kendisini aldattığını öğrenince ilişkiyi bitirmişti. Posta'nın haberine göre Kızlarım İçin dizisinde oynayan Tuvana Türkay, bu ihanetten çok etkilenmiş. Eskiden sahneleri iki saatte ezberleyen Tuvana Türkay, şimdi çok zorlanıyormuş. O eski heyecanı yokmuş.