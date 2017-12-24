Oyuncu Tuvana Türkay, 1 yıldır birlikte olduğu Fenerbahçeli Alper Potuk'un kendisini aldattığını öğrenince ilişkiyi bitirmişti. Posta'nın haberine göre Kızlarım İçin dizisinde oynayan Tuvana Türkay, bu ihanetten çok etkilenmiş. Eskiden sahneleri iki saatte ezberleyen Tuvana Türkay, şimdi çok zorlanıyormuş. O eski heyecanı yokmuş.
Aşk acısı ezber bozdu!
Geçtiğimiz günlerde Alper Potuk ile ihanet yüzünden ayrılan Tuvana Türkay'a ayrılık yaramadı.Magazin - 25.12.2017 03:45
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