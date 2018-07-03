Aşıklar sonunda ortaya çıktı!

Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy'un iki yıllık 'kaçak aşk oyunu' sonunda bozuldu. İlk kez Datça’da görüntülenen sevgililer, büyük panik yaşadı.

Magazin - 03.07.2018 17:06
Aşıklar sonunda ortaya çıktı!
Sarp Levendoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan Birce Akalay'la 2,5 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Derya Şensoy'la aşkı dolu dizgin devam ediyor. Aşklarını iki yıldır gözlerden uzak yaşayan Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy, objektiflere yakalanmamak için tatilde magazin dünyasının akın ettiği Bodrum yerine Datça'yı tercih etti.

Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu evlilik yolunda!

Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu evlilik yolunda!



Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu, önceki gün bir plajda objektiflere yakalandı. Görüntülendiklerinden habersiz romantik anlar yaşayan çift, daha sonra soluğu denizde aldı. Bir süre yüzerek serinleyen sevgililer, ardından mekanın restoran kısmına geçip yemek yedi.

Sosyal medyada birlikte paylaşım yapmaktan dahi kaçınan ikilinin Datça tatilinden objektiflere yansıyan kareleri, "Kaçak aşıklar sonunda ortaya çıktı" dedirtti. İkili, denizden çıktıkları anlarda görüntülendiklerini fark edince panikledi. Görüntülenerek kaçış planları sarpa saran ünlü çiftin moralinin bozulması dikkati çekti.

Sarp Levendoğlu, iskelede yürürken objektifleri fark etti. Yüzü asılan oyuncunun, "Eyvah bizi çekiyorlar" dediği duyuldu. Boks ve sörf yapan 36 yaşındaki Sarp Levendoğlu, fit vücuduyla dikkati çekti.

Derya Şensoy, Birce Akalay'ın adını duyunca gerildi!

Derya Şensoy, Birce Akalay'ın adını duyunca gerildi!
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