Ashton Kutcher ve Mila Kunis'ten şoke eden karar!

Ashton Kutcher ve Mila Kunis 2015 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu evlilikte 5 yaşında Wyatt Isabelle adlı bir kızı ve 2 yaşında Dimitri Portwood adında bir oğlu oldu.Çift, çocuklarına miras bırakmamaya karar verdiklerini açıkladı. Kutcher, bu konu ile ilgili Ashton Kutcher, “Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu” dedi. İkili miraslarını hayır kuruluşlarına bağışlayacak.