Asena Tuğal'ın yalnız tatili!

Magazin - 30.06.2018 11:26

Şahin Irmak'la nişanlı olan Asena Tuğal yalnız başına tatil yapıyor. Şahin Irmak ve Asena Tuğal, “İşlerimiz yoğun” diyerek nikahı 3 yıldır erteliyor. Bodrum-Gümüşlük’te tek başına tatil yapan Asena Tuğal, kano üzerinde kürek çekerken görüntülendi. Nişanlısı Şahin Irmak’ın film çekimleri nedeniyle kendisine eşlik edemediğini belirten Tuğal, “Şahin film çekimleri için şu an İstanbul’da. İlerleyen günlerde buraya gelecek, tatile beraber devam edeceğiz” dedi.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: