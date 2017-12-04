Asena Tuğal, İstanbul trafiğine çözüm buldu. Önceki gün görüntülenen oyuncu Levent'ten Mecidiyeköy'e gitmek için halk otobüsüne bindi. Anne ve babasıyla yolculuk eden Tuğal, magazin muhabirlerine de el salladı. Oyuncu daha önce bisikletle görüntülenmiş “İstanbul trafiğinde araba kullanmak delilik. Arabayı sattım 1 yıldır elektrikli bisiklete biniyorum. Çevreye de zarar vermiyorsun. Şehir içinde çok rahat. Aynı anda spor yapmış oluyorsun. Bence herkes yavaş yavaş geçmeli bisiklete” demişti.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Asena Tuğal halk otobüsünde!
Daha önce "İstanbul'da araba kullanmak delilik" diyen Asena Tuğal, halk otobüsünde görüntülendi.Magazin - 04.12.2017 12:09
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