Asena gizlice evlendi mi?

Magazin - 08 Ağustos 2017 07:00

Oryantal Asena 3 senedir aşk yaşadığı Hasan Dere ile gizlice evlendi. Hasan Dere kısa bir süre önce eşinden boşanmıştı. Daha sonra Hasan Dere, vakit kaybetmeden İzmir’e gidip Asena’yı babası Burhan Çakmak’tan istedi. Söz yüzükleri de takıldı. Asena 3 yıllık sevgilisi lokanta ve gecce kulübü sahibi Hasan Dere ile Almanya-Düselldorf’ta gizlice evlendi.GEÇMİŞİNDEN KURTULMAK İSTİYORAsena geçmişine sünger çekmeye karar vermiş ve arama motoru Google ve bazı internet sitelerindeki seksi fotoğraflarını sildirmek için harekete geçmişti.Kaynak: posta.com.tr