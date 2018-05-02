Asena Atalay'ın bindiği araba şoke etti!

Magazin - 02.05.2018 14:41

Asena Atalay, Caner Erkin'le evli olduğu dönemde lüks otomobillere biner ve pahalı alışverişler yapardı. Şimdi ise Asena Atalay'ın o şaaşalı günlerinden eser kalmadı. Önceki gün Atalay Nişantaşı'nda kuaförden çıkarken görüntülendi. Gazetecileri fark edince saçlarıyla yüzünü gizledi. Ardından da koşar adım arkadaşının aracına bindi. Asena Atalay'ın bindiği aracı görenler "Nereden nereye" dedi.