Asena Atalay'dan Caner Erkin'e sıkı takip!
Posta'da Bekir Saçar'ın köşesinde yer alan yazıya göre Asena Atalay, Caner Erkin ile dava olayını hazmedememiş ve Erkin'i takip etmesi için dedektif tutmuş.
Magazin - 29.04.2018 11:39
Caner Erkin ve Asena Atalay anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin’in boşanma protokolünde kendisini kandırdığını ileri sürerek dava açıp servetinin yarısını istemişti.
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İki hafta öce görülen mal paylaşımı davasında istinaf mahkemesi Asena Atalay’ın isteğini kabul etmemişti. Aldığı bu sonuç karşısıunda küplere binen Asena Atalay, Caner Erkin'i sıkı takibe almış.
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İlk iş olarak da bir dedektif tutup eski eşinin her şeyini araştırıp onu takip etmesini istemiş. Asena Atalay dostlarına “Bu film henüz bitmedi daha yeni başlıyor” diyormuş.
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