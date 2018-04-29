Asena Atalay'dan Caner Erkin'e sıkı takip!

Magazin - 29.04.2018 11:39

Caner Erkin oğlunun doğum gününü kutladı!

Şükran Ovalı kızının adını açıkladı!

Asena Atalay bu sefer kazandı!

Caner Erkin ve Asena Atalay anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin’in boşanma protokolünde kendisini kandırdığını ileri sürerek dava açıp servetinin yarısını istemişti.İki hafta öce görülen mal paylaşımı davasında istinaf mahkemesi Asena Atalay’ın isteğini kabul etmemişti. Aldığı bu sonuç karşısıunda küplere binen Asena Atalay, Caner Erkin'i sıkı takibe almış.İlk iş olarak da bir dedektif tutup eski eşinin her şeyini araştırıp onu takip etmesini istemiş. Asena Atalay dostlarına “Bu film henüz bitmedi daha yeni başlıyor” diyormuş.