Asena Atalay'dan aşk iddialarına yanıt!

Asena Atalay'dan Tan Taşçı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt geldi.

Magazin - 03 Ağustos 2017 23:59
Asena Atalay'dan aşk iddialarına yanıt!
18 Haziran 2010'da evlendiği futbolcu Caner Erkin'den 19 Ocak 2016'da boşanan Asena Atalay'ın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu.

Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?

Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?



Asena Atalay, şarkıcı Tan Taşçı ile Bodrum-Yalıkavak'ta bir dondurmacıda görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Asena Atalay'ın Instagram'da Tan Taşçı'yı takibe aldığı ve bir paylaşımının altına kırmızı kalp emojisi koyması aşk iddialarını güçlendirmişti.

Asena Atalay'dan aşk iddialarına cevap geldi.

Asena Atalay coştu bir kere!

Asena Atalay coştu bir kere!



Asena Atalay sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla aşk iddialarını yalanladı. Asena Atalay şu paylaşımı yaptı:

"Tan Taşçı la dondurma aldık. Zaten Tan dondurmacı açıcak ve dondurma şarkıcı yapacak. Akşam da Tan'ın sahnesi var, bekleriz. Biz de tüm sevenleri olarak ordayız."


Asena Atalay yeni bir aşka mı yelken açtı?

Asena Atalay yeni bir aşka mı yelken açtı?
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