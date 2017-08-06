Asena Atalay ve Tan Taşçı aşk mı yaşıyor?

Asena Atalay'dan aşk iddialarına yanıt!
Yaklaşık 1 aydır birlikte olan çiftin Yalıkavak Palmalife’da villa tuttukları ortaya çıktı. Geçtiğimiz gece Bodrum Mandalin’de sahne alan Taşçı’yı ön sıradan dinleyen Atalay, sevgilisinin fotoğraflarını çekip Insta Story’den paylaştı.
Tan, sahne arasında Asena’nın yanına gelip öpücüklere boğdu. Mekanı ayrı ayrı terk eden sevgililer, Torba’da bir benzincinde buluşup evlerinin yolunu tuttu.
Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?
Öğle vakti uyanan çift kahvaltı için gittikleri Gümüşlük Limon’da ilk kez görüntülendi.
Asena Atalay coştu bir kere!
Kaynak: gazetevatan.com