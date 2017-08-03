Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?
Asena Atalay, 18 Haziran 2010'da evlendiği futbolcu Caner Erkin'den 19 Ocak 2016'da boşanmıştı.
Dedikodu - 03 Ağustos 2017 16:00
Caner Erkin ile olaylı şekilde boşanan ve bir türlü gündemden düşmeyen Asena Atalay, yine konuşulmayı başardı.
Asena Atalay, şarkıcı Tan Taşçı ile Bodrum-Yalıkavak'ta bir dondurmacıda görüntülendi. İkilinin tedirgin halleri dikkatlerden kaçmadı.
Asena'nın Instagram'dan da takibe aldığı Tan Taşçı'nın bir paylaşımınun altına kırmızı kalp emojisi koyması da kafaları karıştırdı.
Kaynak: posta.com.tr
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