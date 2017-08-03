Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?

Dedikodu - 03 Ağustos 2017 16:00

Caner Erkin ile olaylı şekilde boşanan ve bir türlü gündemden düşmeyen Asena Atalay, yine konuşulmayı başardı.Asena Atalay, şarkıcı Tan Taşçı ile Bodrum-Yalıkavak'ta bir dondurmacıda görüntülendi. İkilinin tedirgin halleri dikkatlerden kaçmadı.Asena'nın Instagram'dan da takibe aldığı Tan Taşçı'nın bir paylaşımınun altına kırmızı kalp emojisi koyması da kafaları karıştırdı.Kaynak: posta.com.tr