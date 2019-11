'Arzu Sabancı for Koton' çok beğenildi!

Arzu Sabancı for Koton Koleksiyonu’nun yeni sezon tasarımları, geçtiğimiz gün Arzu Sabancı ve Gülden Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Koleksiyon büyük beğeni topladı.Koton ile birlikte 6 koleksiyona imza atan Arzu Sabancı, "Koton ile iyi bir uyum yakaladık. Koton tasarım ekibinin trend tüyoları ve benim stilimi yansıtan dokunuşlarla sezonun merakla beklenen koleksiyonlarından birini oluşturmayı başardık. Her sezon koleksiyonumuza farklılık katmayı hedefliyoruz. Geçen sezon aksesuarlardan oluşan bu farklılığı, bu sezonda yeni yıla geri sayım başlamışken, ilhamını eğlence atmosferinden alan Limited Edition partywear tasarımları ile yakaladık.İkinci fark yaratan yeniliğimiz ise Koton’un binlerce kadının hayatına dokunduğu El Emeği Projesi’nin el işçiliği detaylarını bu koleksiyonumuzda yer alan ceket ve bere tasarımlarına taşımak oldu. Yeni sezonda yine oldukça iddialı bir koleksiyon sunuyoruz." dedi.Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Arzu Sabancı for Koton’un çok sevildiğini belirterek, "Arzu ile birlikte modanın içinden, trendlerle dolu koleksiyonlar hazırlıyoruz. İş birliğimizin altıncı kadın koleksiyonunda kış aylarına sımsıcak detaylarla şıklık katacak birbirinden özel parçalarımız var. Bu sezonun öne çıkan parçaları yine Arzu Sabancı for Koton olacak gibi gözüküyor. Her sezonda olduğu gibi çok güzel yorumlar aldık, keyifli bir sezon başlangıcı oldu." dedi.Arzu Sabancı koleksiyonu seçili Koton mağazalarında ve Koton'un online alışveriş sitesinde satışa sunuluyor.