Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç şimdi ne yapıyor?

Magazin - 24.07.2017 03:45

2007'de televizyonda gösterilmeye başlayan Arka Sıradakiler dizisinin erkeksi karakteri Özge'yi canlandıran Sevda Dalgıç'ın sarı saçlarından şimdi eser yok. En son 'Arka Sokaklar' dizisinde konuk oyuncu olarak ekranlarda görünen Sevda Dalgıç'ın yeni imajı görenleri hayrete düşürüyor.ARTIK SİYAH SAÇLIİşte Sevda Dalgıç'ın yeni imajı... Sarı saçtan tamamen vazgeçen Sevda Dalgıç, simsiyah saçları ve yeni tarzıyla kendine hayran kitlesi oluşturdu. Daha önce oyunculuğu bıraktığını söyleyen Dalgıç şimdi kurduğu oyunculuk atölyesi ile ilgileniyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Dalgıç, yeni imajı ve pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Sevda Dalgınç'ın Instagram'da 52 bin takipçisi var.Kaynak: posta.com.tr