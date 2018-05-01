Cem Yılmaz’ın son filmi Arif v 216, gişede rekor kırmıştı. Milyonların akın ettiği Arif v 216 filmi, 5 milyon barajını aşmayı kıl payı kaçırmıştı.
Ünlü isimlerinde koşarak gittiği Arif v 216, birçok Yeşilçam yıldızına selam göndermiş ve büyük beğeni toplamıştı.
Cem Yılmaz, filmin 18 Mayıs'ta tekrar vizyona gireceğini açıkladı. Bu haberin üzerine filmi merak edenler ve filmi sevenler heyecanlandı.
Arif v 216 yeniden vizyona girecek!
Cem Yılmaz, Arif v 216 filmini kaçıranlara müjde verdi.Sinema - 01.05.2018 12:48
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