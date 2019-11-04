Ariana Grande ödül töreninden eli boş döndü!

MTV Avrupa Müzik Ödülleri dün gece İspanya’nın Seville şehrindeki gerçekleşti. Ödüller görkemli bir törenle sahiplerine ulaştı.Ünlü şarkıcı Ariana Grande, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde 'Yılın Müzik Klibi', 'Yılın Sanatçısı', 'Yılın Şarkısı', 'En İyi Pop', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Görsel Efekt', 'En İyi Düzenleme', 'En İyi Sanat Yönetmeni', 'En İyi Sinematografi' olmak üzere 9 dalda aday gösterilmişti.9 dalda adaylık alan Ariana Grande, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nden eli boş döndü. Ünlü şarkıcı aday olduğu ödüllerden hiçbirini alamadı. Grande'nin hayranları bu duruma tepki gösterdi.