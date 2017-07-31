Futbol hayatına Barcelona'da devam eden Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan ve yakın arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi.
Ünlü futbolcu o anlardan çekildiği anları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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Arda Turan'dan olay Aslıhan Doğan paylaşımı!
Arda Turan'dan gecceye damga vuran paylaşımlar....Magazin - 31 Temmuz 2017 09:51
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