Arda Turan'dan olay Aslıhan Doğan paylaşımı!

Magazin - 31 Temmuz 2017 09:51

Futbol hayatına Barcelona'da devam eden Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan ve yakın arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi.Ünlü futbolcu o anlardan çekildiği anları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.