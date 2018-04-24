Arda Turan yine tavla oynadı!

Magazin - 24.04.2018 12:38

Arda Turan kilo mu aldı?

Saffet Ulusoy’un da arasında olduğu birkaç arkadaşıyla sohbet eden futbolcu, uzun bir süre sonra tavla oynadı.Başakşehir'de oynayan Arda Turan, geçtiğimiz günlerde yine Bebek'te bir kafede öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmuştu. Turan, 10 saat boyunca tavla oynamıştı.