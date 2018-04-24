Arda Turan yine tavla oynadı!
Arda Turan, önceki akşam Bebek’te bir kafede arkadaşlarıyla sohbet ederken objektiflere yansıdı.
Magazin - 24.04.2018 12:38
Saffet Ulusoy’un da arasında olduğu birkaç arkadaşıyla sohbet eden futbolcu, uzun bir süre sonra tavla oynadı.
Başakşehir'de oynayan Arda Turan, geçtiğimiz günlerde yine Bebek'te bir kafede öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmuştu. Turan, 10 saat boyunca tavla oynamıştı.
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