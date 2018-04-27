Arda Turan yeni arabasına servet ödedi!

Magazin - 27.04.2018 13:14

Aslıhan Doğan Turan 3,5 aylık hamile mi?

Arda Turan kazanın eşiğinden döndü!

Medipol Başakşehir'de oynayan Arda Turan, Aslıhan Doğan ile evlendikten sonra Çubuklu Vadi Konakları'na taşınmıştı. Lüks villasının bahçesine küçük futbol sahası da yaptıran Turan, servet yatan garajına yeni bir lüks araba daha ekledi.Baba olacağı iddialarına henüz yanıt vermeyen Arda Turan'ın garajında 600 bin euro değerinde Bentley Bentayga, 1, 2 milyon TL değerinde Mercedes AMG GTS, 725 bin TL değerinde Mercedes S500 ve 450 bin TL değerinde BMW 5.30 araçları bulunan Turan, bu kez 400 bin euro (2 milyon TL) değerinde Lamborghini Gallardo satın aldı.